العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد

وذكرت الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السورية بما يكفل صون حقوق جميع المكونات السورية وضمان مشاركتها العادلة في مؤسسات الدولة، على أساس المواطنة والتعايش السلمي".وتابع، ان " يثمن استجابة الأطراف السورية للجهود التي بذلها القادة في جمهورية العراق التي أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى هذا الاتفاق".