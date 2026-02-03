رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الدخل العام للمواطنين والقطاع الخاص

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد"، مبينا انه "جرى استكمال مناقشة نهج الحكومة في تطبيق إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات".وأضاف ان "المجلس ناقش الدراسة المقدمة من قبل ، وهي عبارة عن خطة متكاملة للإجراءات والأرقام توضح السياسة التوطينية والمالية للوزارة للعام الحالي 2026"، موضحا انه "تم استضافة رئيس في مجلس الوزراء، الذي قدم بدوره دراسة تفصيلية عن قيمة التجارة والاستيراد من الخارج، حيث جرت مناقشة جانب منها من قبل الوزارات المعنية ووضع الملاحظات والمقترحات لتطويرها".واكد ان "الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية لقرارات تطبيق التعرفة الكمركية وتأثيرها في تعظيم الإيرادات، بالإضافة إلى بحث واقع السوق ومتطلبات التجارة الداخلية، والتاثيرات التي طرأت عليه بعد تطبيق الإجراءات المتخذة، وكذلك مناقشة توصية (25511) بشأن معالجة الوضع المالي عبر مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية".وشدد رئيس مجلس الوزراء "على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق والدخل العام للمواطنين، وعدم الإضرار بالقطاع الخاص والمهن والمشاريع الصغيرة، وتطبيق القرارات بصورة صحيحة، مع متابعة دقيقة لتأثير القرارات كل ثلاثة أشهر".