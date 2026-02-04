جانب من زيارة وفد الاطار لكردستان.. البارتي يحدد ما سيتنازل عنه مقابل منصب رئاسة الجمهورية

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ان "من بين أبرز المقترحات التي جرى تداولها، هو فكرة إعادة توزيع بعض المواقع السياسية والتنفيذية بما يحقق توازناً في الشراكة، ويخفف من حدة الصراع على منصب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "الإطار ناقش مع الطرفين إمكانية إقناع أحد المرشحين بالانسحاب طوعاً من السباق الرئاسي، مقابل تفاهمات سياسية أوسع تشمل مناصب أخرى داخل الدولة".وبيّن محمد أن "الحزب الديمقراطي قدم بدوره مقترحات إلى ، تضمنت التنازل عن منصب النائب الثاني لرئيس ، أو رئاسة إحدى الوزارات السيادية، مقابل تخلي الاتحاد الوطني عن منصب رئاسة الجمهورية".وأوضح أن "هذه الطروحات جاءت ضمن نقاشات مفتوحة، شجع الإطار التنسيقي على المضي بها، باعتبارها تمثل حلولاً سياسية قابلة للنقاش وليست إملاءات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.