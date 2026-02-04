محافظ البنك المركزي ينفي تلقيه تحذيرات "تجميد الدولار" بسبب ترشيح المالكي

وقال العلاق في رسالة إلى ، نفى من خلالها أن يكون المسؤولون الأمريكيون قد أخبروه بأن عودة إلى السلطة ستؤثر على وصول إلى حساباته.وقال المحافظ إن المحادثات تناولت "قضايا فنية بحتة" و"لم تتطرق إلى أمور ذات بُعد آخر".