باراك "المتشدد" وغير المقتنع بالديمقراطية.. العراق يترقب وضعا جديدا مع "بديل سافايا"

يقول أستاذ العلوم السياسية في ، عصام الفيلي في تصريحات تابعتها ، إن " انتقل من الخطاب إلى الفعل، بالتالي سيكون أكثر تشددا خاصة إذا ما نظرنا إلى فترة عمله في الملفين اللبناني والسوري، ودخوله على الملف العراقي عبر ".ورأى الفيلي أن "باراك يؤمن كرجل اقتصاد أن الحلول العملية يجب أن تأخذ مسارها سريعا، لذلك فإنه سيتبنى طروحات الرئيس بشكل من أشكال القوة، خاصة في ملف إبعاد عن ، وإنهاء ملف الفصائل".ولا يتوقف الامر على الفصائل، بل يقرأ المختصين بالسياسة قناعات باراك التي سبق ان عبر عنها ستؤدي الى اضعاف ايضا، فهو يؤمن بالمركزية لا الفيدرالية وسبق ان سخر من فكرة الفيدرالية في بلدان الشرق الاوسط، كما انه يعتبر عراب تقوية سلطات دمشق على حساب قوات قسد.ونقل السياسي العراقي عن شخصية سمعت بشكل مباشر من انه "غير مقتنع بالديمقراطية في العراق"، وان هذا النوع من الحكم لا ينفع في العراق، حيث يرى ان "نظاما ملكيا" على الطريقة ، هو الافضل بالنسبة لوضع العراق.