السوداني: ‏بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان نؤكد المضي بجهود الارتقاء بواقع القطاع الصحي

وقال في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها ، إنه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض ، نؤكد المضي في جهود الارتقاء بواقع القطاع الصحي، وتدعيم أداء منظومتنا الصحية والعلاجية ببناها التحتية وعبر توطين الصناعة الدوائية وترصين الأمن الدوائي، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطان".وأضاف السوداني، "سنستمر بالعمل، بموازاة هذه الجهود، على ترسيخ نظام الضمان الصحي، ونظام التشغيل المشترك للمستشفيات. هدفنا الإنسان العراقي، ولا شيء أثمن من صحة أهلنا في كل ربوع ".