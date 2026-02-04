لا اتفاق حتى الآن بشأن رئاسة العراق

وقال ، "لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية "واضاف "قدمنا مقترحين لحسم هذا الأمر".ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة والمحكمة بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.