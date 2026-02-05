السامرائي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

وذكر للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث مسارات التعاون والعلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".واشار الى: "ضرورة استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بما يدعم الاستقرار ويعزّز فرص التعاون في المجالات المختلفة، وبما يسهم في ترسيخ الشراكات الدولية وخدمة المصالح المشتركة"، مشددا "على استمرار تنسيق الجهود تجاه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة".