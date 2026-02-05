المجلس السياسي يشيد بحرص الاطار على التماسك

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، ان " الوطني، عقد اجتماعاً ببغداد، في مقر رئيس ، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، باستثناء تحالف العزم".واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا تطورات المشهدين الوطني والإقليمي"، مؤكدين "أهمية دعوات التهدئة وتعزيز جهود الحوار في المنطقة، بما يسهم في خفض التوترات ودعم الاستقرار، وحل المشكلات عبر المفاوضات والمساعي الدبلوماسية".واشاد المجلس حسب البيان "بحرص الإطار التنسيقي على التماسك الوطني"، مؤكداً "مشاركته هذا المبدأ، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والانفتاح على "، مجدداً في الوقت نفسه "موقفه الوارد في مضامين الرسالة السابقة التي وجّهها المجلس إلى قادة الإطار".وفي السياق التنظيمي، "أقرّ المجلس أن تكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية الثلثين، انسجاماً مع رغبة ، وبما يعزز روح التعاون والعمل المؤسسي داخل المجلس".