السامرائي والمندلاوي يؤكدان اهمية مواصلة التفاهمات لحسم المسار الدستوري

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، التقى رئيسَ ائتلاف الأساس العراقي ، حيث جرى بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومسارات الحوار الجارية بين الكتل والقوى الوطنية في المرحلة الحالية".وأكد اللقاء على "أهمية توحيد الجهود ومواصلة التفاهمات بين القوى السياسية بما يسهم في استكمال المسار الدستوري، والمضي بانعقاد جلسة المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ضمن المدد الزمنية المقررة، وبما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية".