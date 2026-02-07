لم يعلن عنها.. وزير الخارجية الفرنسي ينقل رسائل تحذيرية خطيرة الى العراق

ونقلت عن المصادر قولها ان " حذّرت من مخاطر انخراط فصائل مسلحة عراقية في أي تصعيد إقليمي محتمل"، مؤكدة أن " يجب ألا يزج في صراعات لا تخدم مصالحه الوطنية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة تنذر بتداعيات".وأضافت ان "هذا التحذير كان واحداً من رسائل نقلها وزير الخارجية الفرنسي بارو خلال زيارته إلى الخميس؛ حيث أجرى مباحثات مع ووزير الخارجية ، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى العراق خلال أقل من عام".وبحسب المصادر، فأن الوزير الفرنسي شدد على أن "الاستقرار والأمن اللذين تحققَا في العراق بصبر وجهد كبيرين ينبغي عدم التفريط بهما تحت أي ظرف"، محذّراً من أن "أي انخراط لجماعات مسلحة غير حكومية في مواجهات إقليمية من شأنه تقويض مسار التعافي، وتهديد أمن البلاد والمنطقة".ويأتي هذا الموقف في سياق تصريحات كان الوزير الفرنسي أدلى بها، الخميس، لوكالات الأنباء في بغداد، أكَّد فيها أن أولوية بلاده في المنطقة تتمثل في مواصلة مكافحة تنظيم ومنع عودته، مشيراً إلى أن أي "تدهور أمني، سواء في العراق أو في المخيمات والسجون الواقعة في شمال شرقي ، سيصب في مصلحة التنظيم".وأوضح بارو أن " تعمل، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استمرار تأمين هذه المواقع"، عادّاً أن "انهيار الوضع فيها لن يكون في مصلحة أي طرف".وأشاد الوزير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بالجهود التي يبذلها العراق في استقبال المحتجزين المرتبطين بتنظيم داعش، وعدَّ ذلك خطوة أساسية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد هزيمة التنظيم ميدانياً.وأوضحت المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن "المحادثات تطرقت أيضاً إلى الوضع في ، في ظل مخاطر التصعيد وتداعياته المحتملة على العراق، حيث شدد الوزير الفرنسي على "ضرورة أن تتجاوب مع المقترح الأميركي للتفاوض، وأن تقدم تنازلات جوهرية تتعلّق ببرنامجها النووي وترسانتها الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى وضع حد لسياسات القمع".وأكد، في هذا السياق، أن "العراق يجب أن يبقى بمنأى عن أي مواجهة إقليمية".وأظهرت المباحثات تطابقاً في الرؤى بين باريس وبغداد حيال الملف السوري، ولا سيما دعم عملية انتقالية سلمية وشاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري، إلى جانب الاستمرار في محاربة داعش، ومنع عودته إلى المناطق المحررة.