السوداني مهنئاً نقيب الصحفيين الجديد خالد جاسم: ماضون بحماية الحريات الصحفية

وقال في بيان ورد لـ ، "نهنئ نقيب الصحفيين العراقيين الجديد ، ونائبيه، وأعضاء الذين فازوا في انتخابات التي جرت يوم أمس الجمعة".وأعرب عن تمنياته "للأسرة الصحفية العراقية، وللعمل النقابي الصحفي بالنجاح والسداد في العمل على ترصين العمل الصحفي، وتحقيق متطلبات الخدمة النقابية لعموم الصحفيين، وبذل الجهود لترسيخ الثقة بهذه المهنة البناءة، التي تعدّ ركناً أساسياً من الحياة الديمقراطية في ".وأكد رئيس "مضي الحكومة في حماية الحريات الصحفية، وحق المواطن في نيل الخدمة الصحفية والإعلامية الموضوعية، والمهنية، التي تتحرى المصداقية، وتدافع عن الحقيقة، وتخدم الحرّيات التي كفلها الدستور والقانون"، مجدداً "التزام الدولة بتوفير كل الدعم القانوني والتنفيذي اللازم لضمان البيئة الأمثل لعمل الصحافة والإعلام".