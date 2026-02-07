الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555529-639060567334221737.jpg
السوداني مهنئاً نقيب الصحفيين الجديد خالد جاسم: ماضون بحماية الحريات الصحفية
سياسة
2026-02-07 | 05:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– سياسي
هنأ رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، نقيب الصحفيين العراقيين الجديد السيد
خالد جاسم
، ونائبيه، وأعضاء
مجلس النقابة
الذين فازوا في انتخابات
نقابة الصحفيين
.
وقال
السوداني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نهنئ نقيب الصحفيين العراقيين الجديد
خالد جاسم
، ونائبيه، وأعضاء
مجلس النقابة
الذين فازوا في انتخابات
نقابة الصحفيين
التي جرت يوم أمس الجمعة".
وأعرب عن تمنياته "للأسرة الصحفية العراقية، وللعمل النقابي الصحفي بالنجاح والسداد في العمل على ترصين العمل الصحفي، وتحقيق متطلبات الخدمة النقابية لعموم الصحفيين، وبذل الجهود لترسيخ الثقة بهذه المهنة البناءة، التي تعدّ ركناً أساسياً من الحياة الديمقراطية في
العراق
".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
"مضي الحكومة في حماية الحريات الصحفية، وحق المواطن في نيل الخدمة الصحفية والإعلامية الموضوعية، والمهنية، التي تتحرى المصداقية، وتدافع عن الحقيقة، وتخدم الحرّيات التي كفلها الدستور والقانون"، مجدداً "التزام الدولة بتوفير كل الدعم القانوني والتنفيذي اللازم لضمان البيئة الأمثل لعمل الصحافة والإعلام".
