السفير الروماني في ضيافة السامرائي ومباحثات حول مستجدات المرحلة وتعزيز الحضور العراقي دولياً

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم السبت، السفير الروماني لدى رادو دوبري، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ورومانيا، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل".وتناول اللقاء، وفق البيان، "مستجدات المرحلة السياسية وأهمية توسيع مسارات بما يدعم الاستقرار، ويسهم في بناء شراكات فاعلة تخدم المصالح المشتركة، ويعزز حضور العراق في محيطه الإقليمي والدولي".