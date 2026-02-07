البرلمان يعقد جلسة الاثنين.. جدول الأعمال يخلو من انتخاب رئيس الجمهورية

وبحسب جدول الجلسة، ستُستهل الأعمال بقراءة آيات من ، تليها أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب، ثم التصويت على اللجان النيابية الدائمة للمجلس.وحدد المجلس الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً لانعقاد الجلسة، في وقت تستمر فيه حالة الترقب السياسي إزاء ملف انتخاب رئيس الجمهورية، الذي لم يُدرج حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي.