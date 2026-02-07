السفير العراقي يبحث العلاقات الثنائيَّة مع وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة

وذكر بيان للسفارة العراقية، ان "اللجماوي قدم التهنئة إلى السفير موسى كولاكليكايا لمُناسبة تسنُّمه منصبه الجديد وكيلاً لوزير الخارجيَّة التركيَّة، مُتمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامِّه، ومُؤكِّداً تطلّع إلى مواصلة العمل المُشترَك بما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائيَّة بين البلدين الصديقين".وجرى خلال اللقاء "بحث آفاق تطوير العلاقات العراقيَّة–التركيَّة، والتأكيد على أهميَّة تعزيز التنسيق والتشاور في مُختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء عددٍ من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".وأكّد الجانبان، وفق البيان، "حرص قيادتي البلدين الجارين على مواصلة الحوار البنّاء، بما يخدم المصالح المُشترَكة ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة".