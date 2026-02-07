الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
حمودي يتحدث عن تأخير حسم مرشح رئاسة الجمهورية
سياسة
2026-02-07 | 14:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
210 شوهد
اعتبر رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
الشيخ همام حمودي
، السبت، أن تأخير حسم مرشح رئاسة الجمهورية تسبب بتأخير تكليف مرشح
رئاسة الوزراء
.
وقال
حمودي
في ملتقى الحوار، "دولة بتاريخ وعمق
العراق
الحضاري، وبتجربته الديمقراطية الفريدة في المنطقة، وبحجم تضحيات أبنائه، لن تقبل الاستخفاف بقرارها وهذا تحدي للكرامة الوطنية".
وأضاف "رغم رؤية البعض بضرورة تقديم التنازلات بدعوى الحرص على الوضع الأمني والاقتصادي، لكن رؤيتنا ان هذا تحدي للكرامة الوطنية العراقية، ليس لطائفة او مكون بل لكل العراقيين"، مشيرا الى ان "فتح الباب للتدخل الخارجي تحت أي مبرر يعني فتح الطريق للتدخل مستقبلاً بكل شؤوننا، ونحن حريصون على استقلالية قرارنا، وكرامتنا اولاً".
ولفت حمودي الى ان "الإطار يسعى لاستثمار الوقت لتحويل التهديد الى فرصة، على مسار التفاوض مع
الولايات المتحدة
دولة لدولة، والتعامل وفق الاتفاقية الاطارية، وبمبدأ الاحترام المتبادل، وتفهم نقاط الاختلاف"، مضيفا "الأخوة الكرد شركائنا وأصحاب مشروع، وتأخير حسم مرشح رئاسة الجمهورية تسبب بتأخير تكليف مرشح
رئاسة الوزراء
، ونتمنى منهم التفاعل مع مبادرة الاطار وعدم التسويف بالوقت وحسم أمرهم سريعاً".
وتابع "الجمهورية الإسلامية جسدت درساً عظيماً في الشجاعة والثقة بالنفس وحكمة التدبير وقوة الإيمان بالله في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن "امام العراق تحديات كبيرة، لذلك حرصنا على التوجه نحو حكومة وطنية قوية متعاونة جامعة للقوى الوطنية، مدركة لمتطلبات المرحلة القادمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
