أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
السامرائي يستقبل السفير الروسي ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
سياسة
2026-02-08 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
بحث رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الاحد، مع السفير الروسي لدى
العراق
ألبروس
كوتراشيف
، مسارات تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
المكتب الإعلامي
لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، السفير الروسي لدى
العراق
ألبروس
كوتراشيف
، حيث جرى بحث مسارات تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
وتناول اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية توسيع آفاق التنسيق الدولي بما يدعم الاستقرار، ويسهم في بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، ويعزز فرص التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السامرائي يستقبل السفير الروسي
ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
بروس كوتراشيف
مكتب الإعلام
سومرية نيوز
السامرائي
السومرية
كوتراشيف
+A
-A
