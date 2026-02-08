السامرائي يستقبل السفير الروسي ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، السفير الروسي لدى ألبروس ، حيث جرى بحث مسارات تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.وتناول اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية توسيع آفاق التنسيق الدولي بما يدعم الاستقرار، ويسهم في بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، ويعزز فرص التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.