رسالة حكومية الى الدول التي لديها إرهابيين في العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى ماهر سالم الطراونة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من اثر إيجابي في تعزيز الامن والإستقرار في المنطقة".وأكد "حرص العراق على امن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها"، مبينا ان "نقل سجناء داعش الارهابي من الى العراق جاء بقرار عراقي للحفاظ على الامن الوطني والاقليمي والدولي".ودعا "الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف واخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين"، مدينا "قرارات حكومة الكيان الصهيوني المحتل بتوسيع الاستيطان في والمس بمدينة والحرم الشريف لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".وأكد ان "هذه الإجراءات تعد انتهاكا للقانون الدولي".من جانبه نقل السفير الاردني تحيات ملك الاردن وحكومته لرئيس مجلس الوزراء، ورغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.كما عبر عن شكر "المملكة للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا "استعداد بلاده للتعاون بملف نقل سجناء داعش الإرهابيين وتعزيز اجراءات ارساء الامن والاستقرار الإقليمي".