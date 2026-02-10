3 خيارات أمريكية للتعامل مع الفصائل المسلحة في العراق

وقال المنتدى في تقرير له أن "الخيار الأول يتمثل في المواجهة التصعيدية، التي تقوم على تكثيف الضغوط عبر تصنيفات وعقوبات إضافية، وربما السعي لتفكيك ، مع احتمال توسيع العقوبات لتشمل قطاعات اقتصادية ومؤسسات حكومية عراقية، وصولاً إلى ضربات عسكرية في حال تصاعد التوتر".وأضاف أن "الخيار الثاني هو التكيّف القسري، الذي يقوم على قبول ضمني بترسيخ نفوذ الفصائل داخل ، بما يشبه تقاسم نفوذ غير معلن، لكنه ينطوي على مخاطر تقويض مصداقية ".وأشار إلى أن "الخيار الثالث يقوم على استراتيجية الاحتواء الوسطي، التي تجمع بين الانخراط السياسي مع والاستمرار في ممارسة ضغوط اقتصادية ومالية محددة، مع السماح بمشاركة محدودة للفصائل في وزارات خدمية، ومنعها من السيطرة على الوزارات السيادية"، مشيرا الى أن "أياً من هذه الخيارات لا يخلو من كلفة، في ظل تعمّق نفوذ الفصائل المسلحة منذ عام 2018، وتزايد أهمية في مواجهة أي تهديد أمني محتمل، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في ".وبين أن "التحدي الأساسي أمام يتمثل في مدى قدرتها على كبح نفوذ هذه القوى، وبأي ثمن، من دون الإضرار بمصالحها أو بتركيبة النظام السياسي الهش في ".