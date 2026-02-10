تركيا تتحدث عن عملية عسكرية في قضاء سنجار "بالتعاون مع الحشد الشعبي"

وقال فيدان في مقابلة مع CNN التركية، وتابعته ، ان "وجود حزب الإرهابي في سيصبح قضية محورية"، مؤكداً "على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحزب".وأكد أنه "لا يمكن السماح باستمرار الوجود المتجذر لحزب العمال الكردستاني، لا سيما في "، لافتا الى ان "اعتراف العراق بمشكلة الحزب كان خطابياً في أغلب الأحيان خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن المناقشات في أصبحت أكثر جدية في عهد ".وأضاف "لطالما كانت حجتنا كالتالي: الكردستاني منظمة تأسست ضد ، لكنها لا تحتل أي أرض داخل تركيا، أما في العراق فعلى النقيض من ذلك، فهو يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي".التقييم العسكري والديناميات الإقليميةوأكد وزير الخارجية أن "العراق يمتلك القدرة الكافية لمواجهة حزب العمال الكردستاني"، لافتا الى ان "منطقة محاصرة من قبل قوات ".وكشف فيدان أنه "عقد نحو عشرين اجتماعًا مع قائد ، واقترح أن يكون التنسيق بين الجهود حاسمًا"، لافتا الى ان "المقترح تضمن ان يتقدم الحشد الشعبي برًا أثناء قيامنا بعمليات جوية، فسيستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام، إنها عملية عسكرية بسيطة للغاية".وانتقد فيدان "بغداد لعدم اعتبارها احتلال حزب العمال الكردستاني تهديدًا رئيسيًا للأمن القومي".