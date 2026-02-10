أربع عودات خلال أسبوعين.. قرارات بدر الفحل تولد تساؤلات حول توريث المنصب

بداية الإرباكفي السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي، أصدر محافظ أمراً إدارياً يقضي بإنهاء مهامه كمحافظ، وتكليف نائبه الأول هاشم عزاوي بإدارة المحافظة بصفة “محافظ وكالة”، وذلك تمهيداً لتوجهه إلى لأداء اليمين الدستورية نائباً عن المحافظة.وبحسب ما أُعلن آنذاك، فإن القرار جاء انسجاماً مع الدستوري بعد فوزه بعضوية البرلمان، غير أن هذا المسار لم يستمر طويلاً.عودة سريعة وإلغاء القراربعد يوم واحد فقط من صدور الأمر الإداري، ومع تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني، عاد إلى ممارسة مهامه كمحافظ، وأصدر أمراً إدارياً جديداً ألغى بموجبه قراره السابق، مستنداً – بحسب مقربين – إلى عدم أدائه اليمين الدستورية بعد.وأثارت هذه الخطوة أولى علامات الاستفهام، إذ رأى قانونيون أن إنهاء المنصب تم بأمر إداري نافذ، ولا يمكن الرجوع عنه بذات الآلية دون وجود قرار من جهة أعلى أو مسار قانوني واضح.أداء اليمين ثم العودة مجدداًوفي الأول من شباط، أدى اليمين الدستورية نائباً في ، ما يعني – دستورياً – فقدانه صفة المحافظ. إلا أن المفاجأة جاءت بعد أسبوع واحد فقط، وتحديداً في الثامن من شباط، حين أصدر الفحل أمراً إدارياً جديداً، بصفته “محافظ صلاح الدين”، أنهى فيه تكليف نائبه الأول، وباشر مهامه محافظاً مرة أخرى.وفجرت هذه الخطوة موجة انتقادات واسعة، إذ اعتُبرت سابقة إدارية لا تستند إلى نص قانوني واضح، كون الفحل – وفق هذا التوقيت – لا يحمل الصفة الرسمية التي تخوّله إصدار أوامر إدارية تخص منصب المحافظ.ثغرات قانونيةوتشير قراءات قانونية إلى أن "الإشكالية الجوهرية تكمن في أن الفحل أنهى منصبه بقرار إداري، ثم أعاد نفسه بقرار مماثل، رغم انتفاء الصفة الوظيفية عنه في إحدى المراحل".كما أن الاستناد إلى ما وُصف بقرار من مجلس النواب “بإعادة الأمر إلى ما كان عليه” يفتح باب التساؤل، لأن البرلمان – وفق الدستور – لا يمتلك صلاحية إعادة محافظ إلى منصبه التنفيذي أو إلغاء آثار أداء اليمين الدستورية.وثائق رسمية وتساؤلات مفتوحةوبحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وسائل إعلام محلية، فإن كتاب استقالة بدر الفحل “لم يُقدَّم إلى وفق الإجراءات التي رسمها القانون”، ما أدى إلى إلغاء مضمونه. غير أن مختصين يرون أن هذا التبرير لا يحسم الجدل، لأن الإجراء المتعلق بأداء اليمين الدستورية في مجلس النواب يترتب عليه أثر دستوري مباشر لا يمكن تجاوزه بكتاب إداري.انتقادات سياسيةأوساط سياسية وقانونية اعتبرت ما جرى نموذجاً صارخاً لحالة في تفسير القوانين، وخلطاً بين السلطات، محذّرة من أن "مثل هذه السوابق قد تُستخدم مستقبلاً لتكريس أعراف إدارية خطيرة، تضعف هيبة الدولة وتربك مؤسساتها".ويرى مراقبون أن "ما حدث في لا يقتصر على شخص المحافظ، بل يعكس أزمة أعمق في إدارة المرحلة السياسية، وغياب آليات حاسمة تنظم الانتقال بين المناصب التنفيذية والتشريعية، في وقت يحتاج فيه إلى استقرار إداري وقانوني، لا إلى مزيد من الجدل".وبين أمر إداري يُنهي المنصب، وآخر يعيده، ويمين دستورية تُؤدى ثم يُشكك بأثرها، تبقى الأسئلة مفتوحة "من الجهة المخولة دستورياً بحسم هذا الملف؟ وهل ما جرى يمثل اجتهاداً قانونياً أم خرقاً صريحاً للدستور؟