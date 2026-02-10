سفير العراق لدى أنقرة يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس مجموعة الصداقة التركيَّة–العراقيَّة

وذكر بيان للسفارة، انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والتأكيد على أهميّة الدبلوماسيَّة البرلمانيَّة في دعم مسارات التعاون المُشترَك، ولا سيّما في مجالات التنسيق السياسي وتبادل الخبرات التشريعيّة، بما يُسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وترسيخ الشراكة المؤسسيّة بين ومجلس الأمة التركي الكبير".كما ناقش الجانبان "آليات تفعيل عمل مجموعات الصداقة البرلمانيّة، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بما يخدم المصالح المُشترَكة للبلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخيَّة وروابط الجوار التي تجمع الشعبين الصديقين".وأكّد السفير اللجماوي "حرص جُمْهُوريَّة على تعزيزِ التعاون البرلماني مع الجُمْهُوريَّة التركيَّة، باعتباره ركيزة أساسيّة في دعم العلاقات الثنائيَّة وتطويرها على مُختلِف المستويات، مُشيرًا إلى أنّ تفعيل قنوات التواصل بين المؤسستين التشريعيتين من شأنه الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة ودعم المصالح المُشترَكة للبلدين".كما أعرب السفير عن "تقديره للدور الإيجابي الذي تضطلع به مجموعة الصداقة البرلمانيّة التركيَّة–العراقيَّة في توطيد العلاقات بين البلدين، مُؤكدًا تطلّع العراق إلى توسيع آفاق التعاون البرلماني بما ينسجم مع عمق العلاقات التاريخيّة وروابط الجوار بين الشعبين الصديقين".وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على "أهميّة استمرار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يُسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين جُمْهُوريَّة العراق والجُمْهُوريَّة التركية".