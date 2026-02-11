المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل

وأكد النائب ، الذي قام برفع الدعوى ضد قرار 957 الخاص بالتعرف ، على اعتبار انه قرار صادر عن حكومة تصريف اعمال.لكن المحكمة ردت الدعوى "لعدم توفر المصلحة"، وهذا يعني عدم توفر مصلحة للنائب في الدعوى المرفوعة، وسبق للمحكمة الاتحادية ان ردت دعوى مماثلة عام 2022 ضد قرارات لحكومة تصريف الاعمال برئاسة .