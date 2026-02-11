ساعة الحسم السياسي.. اجتماع "مفصلي" بين القطبين الكرديين وترقب برلماني لجلسة الخميس

– سياسة



رجّح أعضاء بمجلس النواب، عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، بعد أن كان مقرّرًا انعقادها اليوم، وسط استمرار الجمود السياسي وتباين المواقف بين الكتل الرئيسية.





ويأتي الاجتماع بهدف حسم شخصية متفق عليها أو اللجوء إلى خيار "الفضاء الوطني" كحل بديل لضمان استقرار العملية السياسية وتفادي تأجيل الدستوري.



في سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية ، أمس الثلاثاء، رئيس هيبت في قصر بغداد. ووفق بيان رسمي، تم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي العام، مع التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وحسم الاستحقاقات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة.



كما ناقش الجانبان ملف العمل التشريعي، حيث شدد رئيس الجمهورية على دعم رئاسة الجمهورية للدور المحوري لمجلس النواب في إقرار التشريعات الأساسية وتسريع وتيرة العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. من جانبه، أكد الحلبوسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددًا على حرص مجلس النواب على أداء مهامه التشريعية والرقابية بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتحديات المرحلة.



اجتماعات سياسية

في السياق، بحث رئيس "تيار الحكمة الوطني" ، مع الأمين العام لحركة " الحق" الشيخ ، استكمال الاستحقاقات الدستورية ووحدة "الإطار التنسيقي". ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع مفصلي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.ويأتي الاجتماع بهدف حسم شخصية متفق عليها أو اللجوء إلى خيار "الفضاء الوطني" كحل بديل لضمان استقرار العملية السياسية وتفادي تأجيل الدستوري.في سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية ، أمس الثلاثاء، رئيس هيبت في قصر بغداد. ووفق بيان رسمي، تم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي العام، مع التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وحسم الاستحقاقات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة.كما ناقش الجانبان ملف العمل التشريعي، حيث شدد رئيس الجمهورية على دعم رئاسة الجمهورية للدور المحوري لمجلس النواب في إقرار التشريعات الأساسية وتسريع وتيرة العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. من جانبه، أكد الحلبوسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددًا على حرص مجلس النواب على أداء مهامه التشريعية والرقابية بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتحديات المرحلة.في السياق، بحث رئيس "تيار الحكمة الوطني" ، مع الأمين العام لحركة " الحق" الشيخ ، استكمال الاستحقاقات الدستورية ووحدة "الإطار التنسيقي".

وقال السيد الحكيم في بيان، "استقبلت الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وبحثت معه وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ولا سيما استكمال الاستحقاقات الدستورية، ومأسسة الإطار التنسيقي ووحدته".



توقعات برلمانية

وفي ظل الانسداد السياسي، توقع أعضاء بمجلس نواب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس.



واستبعد عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي ان "تشهد جلسة اليوم الاربعاء انتخاب رئيس الجمهورية"، وتوقع ان "تكون هنالك جلسة مخصصة لذلك يوم غد الخميس".



من جانبه، قال عضو مجلس النواب صفوك العزير، ان "الكتل الكردستانية ستجتمع اليوم الاربعاء". وأضاف، انه "لا يمكن ان تكون الجلسة في نفس يوم الاجتماع، ولهذا فأن من المستبعد ان تشهد جلسة اليوم الاربعاء التصويت على رئيس الجمهورية".



وتوافق رأي عضو مجلس النواب محمد النعيمي، مع رأي زميله العزير، في ان "تكون جلسة اليوم الاربعاء مخصصة لامور أخرى".



واضاف النعيمي، ان "جدول الاعمال خلا من انتخاب رئيس الجمهورية، ولهذا فأن النواب سيحضرون الجلسة وهم في اتم حالات التأكد بانه لا يوجد اي شيء من هذا القبيل".



فيما وصف عضو مجلس النواب باقر الياسري، ما يحصل من تأخير في التصويت على رئيس الجمهورية بـ"المشكلة الكبيرة".



وقال الياسري انه "لايوجد في جلسة اليوم اي حديث عن انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى ان "ذلك يعد مشكلة كبيرة يواجهها المجلس بسبب انتهاء المدد المقرة بالدستور لانتخاب الرئاسات الثلاث".



اجتماع كردي

ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتحديد مرشح رئاسة الجمهورية.



وقال رئيس كتلة "الكرد الفيلية" حيدر علي الفيلي "أبو تارة"، إن "اجتماع اليوم يعد مفصليا وحاسما، ومن المتوقع أن يُحدد مسار استحقاق رئاسة الجمهورية".



وأضاف، أن "الاجتماع سينتهي إما باختيار شخصية متفق عليها لشغل هذا المنصب، أو باللجوء إلى ما يُعرف بـ(الفضاء الوطني) كخيار بديل في حال استمرار التعقيدات السياسية والتباين في المواقف بين الكتل الرئيسية".



وأشار الفيلي، إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بالشخصيات التي طرحها لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن "الحزب لن يتنازل عن موقفه بسهولة".



لكنه أشار، إلى أن "الخيارات النهائية ستكون إما حسم أمر أحد هذه الشخصيات أو التوجه نحو الفضاء الوطني بما يضمن المحافظة على الاستقرار السياسي واستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".



واكد، ان "أهمية هذا الاجتماع تأتي في ظل استمرار الجمود السياسي والتنافس بين الكتل العراقية الرئيسية، حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية خطوة أساسية لاستكمال بقية المسارات السياسية في البلاد وضمان استقرار مؤسسات الدولة".



ملفات عالقة

من جانبه، قال الكادر المتقدم في حزب محمود خوشناو، إن اجتماعاً سيعقد اليوم الأربعاء، بين والحزب الديمقراطي، في إطار استمرار الحوارات الثنائية وعلى أمل التوصل إلى اتفاقات واضحة بشأن عدد من الملفات السياسية العالقة".

وأوضح خوشناو، أن " ما يزال ملتزماً بدعم مرشحه نزار آميدي"، مؤكداً أن "هذا الموقف ثابت ولم يتغير"، لافتاً إلى أن "الاجتماع المرتقب يرتبط بشكل مباشر بطبيعة العلاقة بين الحزبين وبالأخص ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والسياسية المقبلة".



وأضاف، أن "المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتقريب وجهات النظر بين القوى الكردية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار العملية السياسية في الإقليم والعراق عموماً، ويسهم في بلورة تفاهمات مشتركة قائمة على الحوار والتوافق".



ومن جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، إن "الاجتماع المرتقب اليوم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين يعد حاسماً ومفصليا فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية"، داعياً القوى السياسية في والحزبين الرئيسيين إلى "الدخول في توافق وتقديم مرشح واحد إلى مجلس النواب".



وأوضح ، أن "عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى الذهاب نحو الاقتراع داخل البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية على أساس قاعدة الأغلبية على غرار ما حصل عند انتخاب الرئيس الأسبق ".



وبيّن، أنه "فيما يتعلق بمنصب ، فإن الإطار التنسيقي سبق أن أعلن كونه الكتلة الأكبر والمعنية بترشيح رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن "الإطار أعلن بشكل رسمي ترشيح لهذا المنصب، وبالتالي فهو حتى الآن المرشح الأبرز".



وأضاف الجبوري، أن "هناك اعتراضات دولية ولا سيما من "، لكنه اعتبر أن "الأمر في النهاية منوط بالإطار التنسيقي في عملية تقدير المصلحة واختيار الخيار الصحيح"، لافتاً إلى أن "الأولوية الحالية تتركز على حسم منصب رئيس الجمهورية".