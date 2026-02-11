مجلس النواب يعقد جلسته الثامنة

– سياسة



افتتح رئيس ، ، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة رقم (8) للدورة الانتخابية السادسة، ضمن السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول.







ومن المؤمل أن يباشر المجلس بمناقشة الفقرات المدرجة على جدول أعماله. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن "رئيس افتتح أعمال الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني".