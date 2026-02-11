الخارجية تستضيف السفير التركي على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين وتركيا وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية".وتابعت، ان "ملف وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص ويتم التعامل معه وفق الأوليات والآليات الوطنية ونرفض تدخل أي طرف خارجي لفرض حلول أو لاستخدام الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً".من جانبه اكد السفير التركي، ان " تصريحات وزير الخارجية التركي فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، لافتا الى ان "حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب (PKK) المتواجدين في العراق ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين".وبين ان " سياسة تجاه العراق ثابتة وتحترم سيادته ولا تتدخل في شؤونه الداخلية"، مردفا ان " حكومتنا حريصة على متانة العلاقات مع العراق وسأنقل موقفه وتحفظاته للقيادة في البلاد".