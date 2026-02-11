المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء

وذكر بيان للمحكمة ورد للسومرية نيوز، أن " عقدت جلستها برئاسة القاضي وحضور القضاة الاعضاء كافة".وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى اقامها إضافة لوظيفته على رئيس إضافة لوظيفته".وأشار إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) لقانون المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)".وأوضح البيان أن " العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026".