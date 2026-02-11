البرلمان يُصوّت بعدم القناعة بالطعون المقدمة بصحة عضوية عدد من النواب

وذكرت في بيان مقتضب، أن "المجلس صوّت بعدم القناعة في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب".وفي وقت سابق، افتتح رئيس ، ، أعمال الجلسة رقم (8) للدورة الانتخابية السادسة، ضمن السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول.