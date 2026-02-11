الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
>>
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
خلل يضرب ساعات "غالاكسي" الذكية
01:11 | 2026-01-24
السوداني يُناقش مع وفد "سبيس إكس" المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي
08:32 | 2025-12-11
السوداني يوجه بالاعتماد الكلي على "المقاييس الذكية" وتطوير ملف جباية الكهرباء
06:22 | 2026-01-14
ضربة أمنية مزدوجة لفلول "داعش": مقتل "والي حوران" والقبض على "والي دمشق"
05:07 | 2025-12-25
ضربة لـ"مافيا التهريب"
الحكومة تُجمد تراخيص المشتقات لـ5 سنوات وتفرض لغة "العدادات الذكية"
المجلس الوزاري للاقتصاد
المجلس الوزاري
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
منتجات النفط
وزارة النفط
سومرية نيوز
السومرية
المالكي: لا نية لحل الحشد الشعبي وأولويتنا الحالية "توحيد القرار الأمني"
08:49 | 2026-02-11
اجتماع "أربيل" ينتهي دون حسم مرشح الرئاسة.. وسيناريو "الطرف الثالث" يلوح في الأفق
08:16 | 2026-02-11
مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاحد من الأسبوع المقبل
07:24 | 2026-02-11
الاتحاد الوطني: نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد ومن ضمنها "رئاسة أركان الجيش"
07:21 | 2026-02-11
البرلمان يُصوّت بعدم القناعة بالطعون المقدمة بصحة عضوية عدد من النواب
05:19 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء
05:16 | 2026-02-11
