الاتحاد الوطني: نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد ومن ضمنها "رئاسة أركان الجيش"

وقالت محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "توزيع المناصب الإدارية والوزارية في منذ عام 2005 يعتمد على الحصص الانتخابية، وللأحزاب والقوى الكردية 62 منصباً في هيكلية "، مشيرة إلى أن جميع المكونات (الشيعية والسنية والكردية) تأخذ حصصها وفق هذا التوازن.وبخصوص المطالبة بمنصب رئيس أركان الجيش، أوضحت محمد أن "هذا المنصب كان من حصة المكون الكردي منذ تشكيل الحكومات السابقة، ونحن نطالب بجميع المناصب المخصصة للكرد، ليس فقط رئاسة الأركان، وذلك لضمان بشكل مشترك وترسيخ مفاهيم العراق الديمقراطي".وختمت محمد بالقول إن "التركيز والأنظار تتجه حالياً نحو حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ليكون ذلك منطلقاً للمضي في التفاهمات على بقية المناصب".