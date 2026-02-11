كتلتا العزم وخدمات النيابيتان تبحثان مستجدات المرحلة السياسية وعمل مجلس النواب

وقالت لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "كتلتي العزم وخدمات النيابيتان، بحثتا خلال لقاء في مقر تحالف العزم ببغداد، تطورات المشهد السياسي وتفعيل العمل النيابي".وأضافت ان "اللقاء تناول أهمية تفعيل دور خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لضمان انتظام أدائه التشريعي والرقابي بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية ويخدم المواطنين، مع التأكيد على مواصلة الحوار المسؤول والتعاون البنّاء بين الكتل السياسية بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العامة".