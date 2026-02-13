هروب من "لحظة التكليف".. كشف تفاصيل اتفاق الكرد وسبب "التكتم" على اعلانه

تشير المعلومات الى ان الحزبين الكرديين توصلا بالفعل لاتفاق نهائي، لكنهما لايريدان اعلانه، وذلك لكي لا يصلا الى لحظة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف ، ففي حينها سيكون على الكرد تحمل مسؤولية "تكليف " والدخول كطرف متصادم مع الذي وضع فيتو على المالكي.وبحسب المعلومات فإن الاتفاق نص على أن يكون مرشح حزب لمنصب رئيس الجمهورية آميدي هو المرشح الرسمي الوحيد للكرد في ، كما يتم منح الوزارة السيادية المقررة للكرد في لحزب وكذلك منحهم ما بين 7 إلى 9 وزارات في حكومة الإقليم بشرط ألا يكون من ضمنها أي وزارة أمنية".وكذلك ومن بين المناصب التي سيجري منحها لحزب الاتحاد الوطني، منصب رئيس برلمان ومنصب نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة في الإقليم، وهذا يعني أن منصب رئيس حكومة ومنصب رئيس الإقليم ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع منحهم أكثر من 11 وزارة في حكومة الإقليم، وفقا للمصادر.وقالت المصادر السياسية الكردية إن أحد أسباب تأخير إعلان الاتفاق بشأن رئيس الجمهورية هو منح الوقت الكافي للإطار التنسيقي من أجل حسم ترشيح المالكي من عدمه، كما رجح نائب كردي، أن تتأخر عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة لما بعد عيد في حال استمرت الخلافات بشأن المالكي سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الرفض الاميركي، بحسبما نقل موقع الحرة.