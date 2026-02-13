الاطار التنسيقي يعلن ايقاف حملات التصعيد الاعلامي بشكل فوري

وذكر بيان للاطار، انه "لمقتضيات المصلحة العامة ولايقاف السجالات والحملات الاعلامية التي اتخذت منحى يسيء لبعض قادة الاطار وكتله الكريمة ، عقدت اللجنة المكلفة من الاطار التنسيقي اجتماعا طارئاً اليوم الجمعة".واضاف البيان، انه "تقرر ايقاف حملات التصعيد الاعلامي بشكل فوري ومحاسبة كل من يخرق هذا الاتفاق ويقدم الى القضاء لينال جزاءه العادل" .