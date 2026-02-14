مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "جدول اعمال جلسة يوم غد الاحد سيتضمن تقرير لجنة الامر النيابي رقم 18 لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية".وأضافت ان "الجدول يتضمن مناقشات عامة".