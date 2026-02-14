دعوة عراقية لإعادة فتح خطِّ الطيران المباشر بين بغداد وفيينا

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ ، ان "نائب رئيس وزير الخارجية، ، التقى وزير داخلية جيرارد كارنر، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال مؤتمر للأمن في دورته الثانية والستين".واضاف البيان ان "اللقاء تناول استعراض التطورات السياسية في والمنطقة، بما في ذلك إجراءات تشكيل الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات السياسية والأمنية في ".وأشاد حسين خلال اللقاء "بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ولا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة"، مؤكداً "أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك"، كما دعا إلى "إعادة فتح خط الطيران المباشر بين وفيينا، في ضوء التحسن الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق، بما يسهم في تنشيط حركة التنقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين".من جانبه، "أعرب كارْنَر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين العراق والنمسا"، مرحباً "بدعوة وزير الخارجية حسين لزيارة العراق ولقاء العراقي والمسؤولين المعنيين، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".