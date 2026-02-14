الصفحة الرئيسية
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين من الموانئ
سياسة
2026-02-14 | 12:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,001 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، السبت، بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ
قرار مجلس الوزراء
رقم 957 لسنة 2025 وقرارات
مجلس الوزراء
الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام (اسكودا)، بحضور؛ مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للكمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الكمركية وتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل"، حيث شدد
رئيس الوزراء
على أن "هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة"، مشيراً إلى أن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
وأشاد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا)".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بدعم إجراءات هيأة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم
كردستان العراق
، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم".
كما وجه بـ"تسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في
الميناء
، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني يصدر توجيها يخص الحدود المشتركة
12:31 | 2026-01-20
السوداني يصدر توجيها يخص اول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية
10:32 | 2026-01-18
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الدخل العام للمواطنين والقطاع الخاص
05:19 | 2026-02-03
السيد الصدر يصدر توجيها يخص "الزيارة الشعبانية"
14:33 | 2026-01-25
السوداني
الموانئ
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
قرارات مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني
مجلس الوزراء الخاص
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء رقم
كردستان العراق
إقليم كردستان
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
32.99%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
محليات
23.7%
03:20 | 2026-02-13
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
22.38%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
20.93%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
المزيد
عشرين
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
بغداد تعلن دعمها الكامل للعملية التفاوضية بين طهران وواشنطن
13:12 | 2026-02-14
دعوة عراقية لإعادة فتح خطِّ الطيران المباشر بين بغداد وفيينا
08:59 | 2026-02-14
مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد
04:35 | 2026-02-14
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
02:37 | 2026-02-14
مصدر: قادة بارزين في حزب العمال يغادرون مناطق قسد نحو شمال غرب العراق
02:15 | 2026-02-14
الاطار التنسيقي يعلن ايقاف حملات التصعيد الاعلامي بشكل فوري
11:57 | 2026-02-13
