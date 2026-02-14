السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين من الموانئ

وجه ، السبت، بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع.

وقال في بيان، "ترأس رئيس ، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ رقم 957 لسنة 2025 وقرارات الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام (اسكودا)، بحضور؛ مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للكمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الكمركية وتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل"، حيث شدد على أن "هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة"، مشيراً إلى أن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة.



وأشاد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا)".



وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بدعم إجراءات هيأة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم ، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم".



كما وجه بـ"تسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في ، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026".