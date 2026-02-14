بغداد تعلن دعمها الكامل للعملية التفاوضية بين طهران وواشنطن

وقالت في بيان، "تلقى نائب رئيس وزير الخارجية ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ".

وخلال الاتصال، وفق البيان "استعرض الوزير الإيراني مجريات المفاوضات التي جرت بين الوفدين الإيراني والأمريكي، ناقلاً صورة شاملة عن أجواء المحادثات والموضوعات التي تم بحثها، ولا سيما نتائج الجولة الأخيرة التي عُقدت في سلطنة عُمان، والتي وصفها بأنها إيجابية وجادة".



كما بحث الجانبان "الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف"، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بنّاءة تعزز الاستقرار في المنطقة.



من جانبه، شدد حسين على "أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف"، مؤكداً دعم الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.



كما أطلع الوزير نظيره الإيراني على الإجراءات التي اتخذتها بشأن نقل سجناء تنظيم " " إلى العراق، مؤكداً أنهم باتوا تحت سيطرة السلطات العراقية، وسيجري التعامل معهم وفقًا لأحكام .