الحكومة "سعيدة" بتقدم العراق بمؤشر مدركات الفساد.. وتكشف "السر"

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر في 10 شباط 2026، عن ، اظهرت إحراز تقدماً مهماً وملحوظاً في ترتيبه بين الدول لعام 2025، وهو ما يجسد التزام الحكومة الثابت وإسهام جميع المؤسسات العامة تجاه تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة القطاع العام، مثلما أن هذا التحسن يعدُّ مؤشراً ايجابياً على وجود إرادة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتدعيم الثقة في المؤسسات العامة، وتنفيذ المتطلبات المتعلقة بميدان مكافحة الفساد والحدّ منه".واضاف ان "هذا التقدم في ، عاماً تلو عام، يأتي نتيجة الجهود الشاملة التي قادتها الحكومة وتبنيها أولويات عدة في برنامجها الحكومي، من أبرزها مكافحة الفساد، وحرصها على توفير الدعم لأجهزة الرقابة واستمرار الإصلاحات في جوانب عدة، لرفع مستويات النزاهة في المؤسسات الحكومية كافة، وأخذها الإجراءات الملائمة بشأن رفع وتطوير مستوى الأداء العام، الذي تمخض عن تقدم ملموس في الترتيب الدولي، وإنها مستمرة بتكثيف الجهود في مختلف المستويات للوصول الى أفضل النتائج من خلال الجهود المشتركة للجميع".وأكد أن "هذه النتائج تمثل دافعاً لزيادة الجهود للأعوام المقبلة بغية المحافظة عليها وتطويرها، كما أنها نثمّن أدوار المؤسسات العامة، كل حسب اختصاصه، التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج".