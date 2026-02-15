Alsumaria Tv
الحكومة "سعيدة" بتقدم العراق بمؤشر مدركات الفساد.. وتكشف "السر"

سياسة

2026-02-15 | 02:42
السومرية نيوز-سياسة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تقدم العراق بمؤشر مدركات الفساد، دليل على وجود ارادة لترسيخ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.



وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر في 10 شباط 2026، عن منظمة الشفافية الدولية، اظهرت إحراز العراق تقدماً مهماً وملحوظاً في ترتيبه بين الدول لعام 2025، وهو ما يجسد التزام الحكومة الثابت وإسهام جميع المؤسسات العامة تجاه تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة القطاع العام، مثلما أن هذا التحسن يعدُّ مؤشراً ايجابياً على وجود إرادة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتدعيم الثقة في المؤسسات العامة، وتنفيذ المتطلبات المتعلقة بميدان مكافحة الفساد والحدّ منه".

واضاف ان "هذا التقدم في التصنيف الدولي، عاماً تلو عام، يأتي نتيجة الجهود الشاملة التي قادتها الحكومة وتبنيها أولويات عدة في برنامجها الحكومي، من أبرزها مكافحة الفساد، وحرصها على توفير الدعم لأجهزة الرقابة واستمرار الإصلاحات في جوانب عدة، لرفع مستويات النزاهة في المؤسسات الحكومية كافة، وأخذها الإجراءات الملائمة بشأن رفع وتطوير مستوى الأداء العام، الذي تمخض عن تقدم ملموس في الترتيب الدولي، وإنها مستمرة بتكثيف الجهود في مختلف المستويات للوصول الى أفضل النتائج من خلال الجهود المشتركة للجميع".

وأكد أن "هذه النتائج تمثل دافعاً لزيادة الجهود للأعوام المقبلة بغية المحافظة عليها وتطويرها، كما أنها نثمّن أدوار المؤسسات العامة، كل حسب اختصاصه، التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج".


العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار
07:11 | 2026-02-15
السومرية تنشر توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية
06:32 | 2026-02-15
مجلس النواب يُصوت على توصيات معالجة أوضاع "ذوي المهن الطبية والصحية"
05:57 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
جدول أعمال "خالٍ" من حسم الرئاسة.. مجلس النواب يعقد جلسته التاسعة
05:05 | 2026-02-15
الاسيكودا.. حرب "الشعبوية" مع الادلة الرقمية: ضرب 3 فوائد بحجر واحد
05:05 | 2026-02-15

