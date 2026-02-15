الحلبوسي يخاطب المحكمة الاتحادية لتفسير مادة "استمرار رئيس الجمهورية" (وثيقة)

– سياسة



وجه رئيس ، ، كتاباً رسمياً إلى رئيس يطلب فيه تفسيراً لنص دستوري يتعلق بتأخر انتخاب رئيس جديد لجمهورية .



وجاء الطلب استناداً إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمحكمة في تفسير نصوص الدستور والقوانين الاتحادية.



تركز طلب التفسير على المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور، والتي تنص على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس.