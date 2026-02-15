الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556138-639067467889538317.jpg
الاسيكودا.. حرب "الشعبوية" مع الادلة الرقمية: ضرب 3 فوائد بحجر واحد
سياسة
2026-02-15 | 05:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
226 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
لا يزال "نظام الاسيكودا" يسيطر على النقاش العام في
العراق
على الصعيد السياسي والشعبي والفضاء الاعلامي، في حرب سرديات شديدة، ربما لا تشابه السرديات الجدلية التي تسيطر على
الفضاء
العام بين الحين والاخر، بل تعتبر هذه المعركة "غير متكافئة" نسبيًا على صعيد "كسب الرأي العام"، فغالبا ما يكون الخطاب "الشعبوي" والذي يتحدث بالمظلومية هو المنتصر والاكثر سيطرة على الرأي العام، لذلك فإن هذه المعركة اذا جاز وصفها بذلك، بين لعب على العاطفة، وبين معسكر اخر يتحدث بالارقام.
ومن المعروف ان اية عملية اصلاحية لابد ان تواجه مقاومة شديدة من المتضررين منها، وبغض النظر عن "شيطنة السرديات"، فان المعارضة التي تواجه تطبيق نظام الاسيكودا على اقل تقدير فهي نابعة من سوء فهم مسبق، وهذا المبرر "الاكثر براءة"، مع وجود الكثير من الدوافع الرافضة للنظام لخلفيات تتعلق بان اللانظام هو البيئة الاكثر مثالية للسرقات والفساد وتحقيق المصالح "المليارية" على حساب الدولة.
في كل دول العالم، هناك رسوم محددة لكل نوع من انواع البضائع والسلع، وهو ما موجود في
العراق
فعلا منذ تشريع قانون الرسوم
الجمركية
عام 2010، لكن تم تعطيل العمل بهذا القانون بسبب عدم وجود اتمتة لمراقبة ومعرفة انواع البضائع وكمياتها، لذلك تم اعتماد "الرسوم المقطوعة"، فالحاوية قياس 40 مترا تبلغ رسومها 3 ملايين دينار، والـ20 مترا تبلغ 2 مليون دينار، بغض النظر عن قيمة البضائع داخل الحاوية، سواء كانت تبلغ قيمتها مليوني دينار او 100 مليون دينار، وهو امر مخل بالعدالة في
المقام
الاول، فضلا عن ضياع حصة الدولة من الايرادات
الشرعية
المفترضة لها، بالاضافة الى السماح بالتلاعب والفساد.
بعد تطبيق نظام الاسيكودا في العراق، اصبح الوضع متاحا لتطبيق
قانون الجمارك
المعطل منذ 15 عاما، وباتت الرسوم الجمركية تؤخذ على اساس نوع السلع بين 5 و20%، مع بعض انواع السلع المحددة التي تبلغ رسومها 30% وهي من السلع الكمالية، فهذه الخطوة لن تؤدي فقط الى رفع ايرادات الدولة، بل تحجم عملية فوضى الاستيراد واغراق الاسواق بالاجهزة التي تستهلك البنى التحتية والكهرباء في العراق خصوصا الاجهزة الكهربائية، كما تحافظ على عملية استنزاف العملة الصعبة وكثرة الاستيرادات الفائضة عن الحاجة.
وبعد شهر فقط من تطبيق النظام اتضحت الاثار الايجابية بالارقام، حيث ارتفعت ايرادات
الجمارك
114%، كما ارتفعت كفاءة تخليص البضاعة بنسبة 200%، كما ان أهم ما يميّز نظام الأسكودا عن النظام القديم هو استخدامه النظام الإلكتروني وليس النظام اليدوي فلا معاملات ورقية ولا تقدير يدوي ولا فساد ولا تلاعب بالقيم المالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
إطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز في العراق
06:05 | 2025-12-11
"الاسيكودا" ترفع ايرادات الجمارك 114%
02:54 | 2026-02-15
المفوضية: ردّ 71 شكوى انتخابية بسبب "عدم كفاية الأدلة" و32 قيد التحقيق
04:39 | 2025-11-20
خلال يوم واحد.. بغداد تسجل 3 حالات انتحار
04:54 | 2025-12-27
العراق
الاسيكودا
السومرية نيوز
قانون الجمارك
سومرية نيوز
السومرية
الجمركية
الشرعية
الجمارك
الكمالي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
31.09%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
26.76%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
21.82%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
سياسة
20.33%
12:44 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12:44 | 2026-02-14
المزيد
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
