جدول أعمال "خالٍ" من حسم الرئاسة.. مجلس النواب يعقد جلسته التاسعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن "رئيس افتتح أعمال الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، إذ بلغ عدد الحضور 214 نائباً".وشهدت الجلسة حضوراً نيابياً لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، فيما سجلت غياب فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، بانتظار استكمال التوافقات السياسية.