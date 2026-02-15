مجلس النواب يُصوت على توصيات معالجة أوضاع "ذوي المهن الطبية والصحية"

وتختص هذه التوصيات بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وتهدف إلى وضع حلول جذرية لملفات وتوزيع الملاكات، بما يضمن حقوق الجدد ويُلبي احتياجات في عموم المحافظات.ويأتي هذا التصويت كخطوة تشريعية هامة لإنهاء حالة الجدل حول التعيينات المركزية لهذه الشريحة، وضمان انسيابية مباشرة المهام الوظيفية لذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للقوانين النافذة والوفرة المالية المتاحة.