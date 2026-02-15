وزير الخارجية وقائد "قسد" يؤكدان أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد

وذكر بيان للخارجية، ان حسين "التقى يوم الأحد الموافق 15 شباط 2026، قائد قوات الديمقراطية (قسد)، ، على هامش أعمال للأمن. وجرى بحث التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير مباركة ودعمه للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع الانتقالية".كما تناول الاجتماع "عملية نقل سجناء تنظيم “داعش” إلى العراق وتبادل وجهات النظر بشأن طبيعة ملفات المعتقلين، مع التأكيد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد، والحفاظ على الهدوء وضبط النفس".كما استعرض الطرفان "الوضع المعيشي والإداري في منطقة ، بما يعكس حرص العراق على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق مصالح المنطقة".