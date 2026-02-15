"المواطن يدفع الثمن".. الإعمار والتنمية تحذر من امر سياسي خطير

وقال رئيس الكتلة ، خلال مؤتمر صحفي عقده في بمشاركة نواب الكتلة وتابعته ، إن "تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية، أدى الى تعطيل جميع مفاصل الدولة"، مؤكداً ان "المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذا التأخير".وأضاف ان "عقدة الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن اختيار رئيس الجمهورية لم تعطل عمل الحكومة فحسب، بل عطلت أيضاً عمل البرلمان واللجان النيابية التي لم تشكل حتى الان بسبب هذا التأخير".وأكد على "ضرورة العمل بجدية لإنهاء هذا الملف، وأولى خطوات البرلمان، اختيار رئيس الجمهورية، من أجل وضع حد لحالة التعطيل الذي أربك ".