تحذير من اجراء ينعكس سلبيا على الموازنة

وقال الغرابي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، انه "لا يوجد لغاية الان إعلان رسمي عن الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين، رغم وجود مؤشرات وأحاديث عن تقارب في وجهات النظر"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً، لكنها لا تزال بحاجة إلى جلسات رسمية وقرارات تصدر من داخل ".وبيّن أن "البرلمان لم يمضِ حتى الآن في تشكيل لجانه بالشكل المطلوب، وأن تجاوز المدد الدستورية في ملف رئاسة الجمهورية يستدعي انتظار تفسير لما يترتب على ذلك من آثار قانونية"، محذراً من أن "استمرار التأخير ينعكس سلباً على إقرار الموازنة وبقية القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين."وأكد، أن "الأيام المقبلة قد تشهد توافقات تفتح الطريق أمام حسم الرئاسات والمضي بإقرار التشريعات الضرورية، شريطة توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى جميع الأطراف".