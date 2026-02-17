الديمقراطي: منصب رئيس اركان الجيش من حصة المكون الكردي وسنطالب به

وقالت النائب عن الكتلة اشواق الجاف لـ ، ان "المناصب وحسب الدستور تشمل كافة المكونات، حيث ان مصب رئيس اركان الجيش يشغله الا انه احيل الى التقاعد"، مبينة "اننا نؤكد على هذا المنصب باستمرار وهو استحقاق".وأضافت ان "طرح هذا الموضوع خلال المفاوضات يتعلق باكمال الاستحقاقات الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية منصب "، موضحة انه "خلال المفاوضات سنؤكد على استحقاق المنصب كوننا مشاركين في العملية السياسية لخدمة العراقيين".وأكدت انه "عند تشكيل الحكومة سيتم استحصال باقي المناصب ضمن الدستوري"، مشددة على "ضرورة اشراك كافة المكونات حسب الاستحقاقات الدستورية".