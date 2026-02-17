البرلمان يعقد جلسته العاشرة برئاسة الحلبوسي

ـ سياسية



عقد ، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 10 برئاسة .





وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " ، أفتتح اعمال الجلسة رقم 10 من الـــدورة الانتخابية السادسة / السنـة التشريعية الأولى / الفصـــل التشريعـــي الاول".