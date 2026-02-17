الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة بغداد

وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ ، ان " التقى اليوم الثلاثاء في جوزاف "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في المنطقة والتحديات السياسية والامنية وسبل تعزيز الامن والاستقرار ودعم مسارات التهدئة والحوار بما يخدم مصالح شعوب المنطقة".وأضاف ان "الجانبين اكدا على اهمية تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وترسيخ الاستقرار الداخلي والعمل على تقوية العلاقات العربية بما يسهم في حماية السلم المجتمعي وتعزيز التعاون المشترك".واعرب عن دعمه "للسياسات التي ينتهجها فخامة الرئيس اللبناني في التركيز على وجود جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد الدولة بما يعزز سيادة القانون ويحفظ استقرار ووحدته".ووجه دعوة للرئيس عون لزيارة على عمق العلاقات الاخوية بين ولبنان وحرصا على تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.