مجلس النواب يُصوت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان

وقالت في بيان مقتضب ورد لـ ، ان " صوت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان".وأضافت ان "مجلس النواب صوت على اضافة فقرتين على جدول أعماله (التصويت على امين عاصمة بغداد/ التصويت على رئيس أركان الجيش العراقي)".