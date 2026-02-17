البرلمان برفع جلسته الى اشعار اخر



ـ سياسي



أعلن ، اليوم الاثنين، رفع جلسته الى اشعار اخر.





وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم رفع الجلسة العشرة الى اشعار اخر بعد التصويت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان".



وصوت خلال جلسة اليوم على توقيت جلساته خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلى امينا لبغداد وعلى رئيساً لاركان الجيش.